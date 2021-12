Mulheres são presas após assaltar van em Arembepe

Com passagens pela polícia por roubo, Vanessa da Silva Santana, 22 anos, e Jamile Ramos de Lima, 24, foram presas nesta quarta-feira, 7, por participarem de um assalto a uma van, em Arembepe, município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as mulheres foram encontradas após policias serem acionados por passageiros da van, que comunicaram o roubo e indicaram para onde as suspeitas tinham fugido. Vanessa foi presa nas imediações da BA-099, enquanto Jamile foi capturada quando tentava fugir por um matagal.

Além disso, um comparsa da dupla acabou ferido e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Arembepe. Com ele, os policiais apreenderam um simulacro de pistola e com Vanessa e Jamile, alguns pertences das vítimas. A polícia investiga outras pessoas suspeitas de também participarem do crime.

As suspeitas foram encaminhadas à Delegacia Territorial de Vilas de Abrantes, e autuadas por prática de roubo.

