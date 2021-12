Mulheres são presas aplicando golpe em loja de Santo Amaro

Silvia Nazaré Cardoso da Silva, de 45 anos, e Adriana da Conceição Pereira, 40 anos, foram presas na quinta-feira, 23, quando tentavam abrir um crediário na loja Real Calçados, em Santo Amaro, usando documentos falsos. A dupla foi apresentada na tarde desta quarta-feira, 29, pelo coordenador da 3ª Coorpin (Coordenadoria Regional de Polícia do Interior/Santo Amaro), delegado Joaquim José Pereira.

Quando as mulheres praticavam o crime, um empregado da loja desconfiou delas e chamou a polícia. Ouvidas na 3ª Coorpin/Santo Amaro, elas confessaram que faziam compras em estabelecimentos comerciais usando documentos falsos. Disseram que, no início de outubro, aplicaram o golpe "Boa noite Cinderela" em um homem que conheceram num bar, no bairro de Itapuã, em Salvador. Depois de sedarem a vítima, elas furtaram seu Chevrolet Onix, dinheiro, cartões de crédito e objetos pessoais, vendendo o veículo na feira do rolo, na Baixa do Fiscal, pela quantia de R$ 5 mil.

O crime é investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), de Salvador, que já foi comunicada sobre a prisão das mulheres.

Adriana responde por um homicídio, em Sergipe, e Silvia já esteve presa por estelionato, naquele estado. Autuadas em flagrante por estelionato, as duas se encontram na carceragem da 3ª Coorpin/Santo Amaro, à disposição da Justiça.

