Mulheres que se destacaram em 2014 são homenageadas

Dez mulheres baianas foram premiadas, na noite de terça-feira, 10, na sexta edição do Prêmio Barra Mulher. A homenagem é uma iniciativa do Shopping Barra para reconhecer e valorizar aquelas que fizeram diferença e se destacaram em diferentes áreas.

Anunciadas pela jornalista Rita Batista, mestra de cerimônia do evento, as homenageadas subiram ao palco por ordem alfabética e receberam uma estatueta produzida pelo artista plástico baiano Ray Vianna.

As premiadas são Ana Coelho, diretora-executiva do Grupo Aratu de Comunicação; Carla Ferner, médica; Daniela Mercury, cantora; Flora Gil, empresária e responsável pela carreira de Gilberto Gil; Irá Sales, estilista; Mariana Carneiro, diretora de jornalismo de A TARDE; Nair Spinelli Lauria (Nairzinha), assistente social, compositora e pesquisadora; Tânia Gordilho, empresária; Tereza Valente, presidente do Grupo Promédica, e Vera Lacerda, fundadora do Araketu.

A jornalista Mariana Carneiro, que é a primeira mulher a dirigir A TARDE em 102 anos de existência do jornal baiano, valorizou a premiação, principalmente por elevar a autoestima das mulheres. "Receber esse prêmio é também um reconhecimento ao Grupo A TARDE, que valoriza e dá oportunidades às mulheres", observou Mariana. A homenageada acrescentou que "as mulheres têm um jeito especial de conduzir as coisas".

No comando do Grupo Aratu há 11 anos, a jovem empresária Ana Coelho, 32 anos, também destacou a força feminina: "Conciliar família, trabalho e lazer é uma tarefa que só elas conseguem executar com maestria. Somos merecedoras de todos os prêmios".

A escolha

A gerente de marketing do Shopping Barra, Karina Brito, salientou que a escolha das ganhadoras do Prêmio Barra Mulher obedeceu critérios estabelecidos por um corpo renomado de jurados. São eles: Ana Paula Magalhães, Antoine Tawil, Antonio Caramelo, Bel Borba, Carla Araújo, Fernando Guerreiro, Frutos Dias Filho, Iolanda Rattmann, João Gomes, Licia Fabio, Lise Weckerle, Luislinda Valois, Patrícia Nobre, Paula Magalhães e Vera Rocha.

Uma exposição contando a trajetória de cada uma das premiadas será aberta no shopping a partir desta quarta e ficará aberta à visitação até o fim do mês.

