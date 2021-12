Mulheres protestam em Camaçari contra caso New Hit

Um grupo de mulheres realizou uma manifestação na manhã desta terça-feira, 16, contra os integrantes da banda New Hit, acusados de estuprarem duas adolescentes no dia 26 de agosto, no município de Ruy Barbosa.

O protesto é organizado pelo Núcleo Negra Zeferina, da Marcha Mundial de Mulheres, e aconteceu na praia de Guarajuba, em Camaçari, onde o cantor do grupo, Eduardo Martins, permanece em uma casa de veraneio enquanto aguarda o julgamento do caso.

Ainda nesta manhã, o grupo divulgou o manifesto "Mulheres se levantam contra estupradores da banda New Hit", em repúdio ao habeas corpus concedido ao integrantes da banda. "O estupro é um ato de crueldade, tortura, humilhação, e aqueles que o praticam devem ser escrachados por toda a sociedade! Enquanto eles estão em liberdade, as meninas que foram brutalmente violentadas e suas famílias estão sofrendo ameaças de morte", enfatiza o grupo em um trecho do manifesto.

De acordo com informações divulgadas no documento, a cada 12 segundos uma mulher sofre violência e a cada duas horas uma é assassinada no Brasil. O grupo também rebate as acusações de que as próprias mulheres são culpadas em casos de estupro. "Parabenizamos a coragem das garotas em denunciar. Estupro é crime e a culpa nunca é da vítima. Mexeu com uma, mexeu com todas", enfatiza o manifesto.

adblock ativo