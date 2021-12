Mulheres mortas em Vera Cruz podem ter sido alvo de vingança, diz delegado

As duas mulheres encontradas mortas na localidade de Pedrão, no município de Vera Cruz (Grande Salvador), podem ter sido alvo de vingança.

Segundo informações do delegado Geovani Paranhos, titular da 24ª DT (Vera Cruz), a principal linha de investigação aponta que Gláucia Araújo dos Santos, de 34 anos, e Vandeilza Nunes de Souza, 42, que mantinham um relacionamento conjugal, acabaram assassinadas por se apropriarem e venderem terrenos de terceiros.

O duplo homicídio foi cometido na noite de segunda-feira, 20, mas os corpos das vítimas só foram localizados no início da manhã de terça, 21.

Em depoimento, familiares contaram que as propriedades supostamente invadidas ficam no entorno da Rua Alto da Bela Vista, onde as companheiras moravam num pequeno imóvel.

“Suspeita-se que as duas dormiam quando os criminosos invadiram a casa. Após serem executadas com vários tiros na região do abdômen, provavelmente oriundos de revólver calibre 38, elas foram arrastadas para fora da residência”, detalhou Paranhos.

Fichas limpas

O delegado Geovani Paranhos disse à reportagem que, embora Gláucia e Vandeilza vivessem numa área de tráfico, elas não tinham ligação com a criminalidade.

Conforme relatos de parentes, as duas mantinham um relacionamento de 1 ano e meio - mesmo tempo em que moravam juntas.

