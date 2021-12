Mulheres morrem em capotamento na BR-324

Duas mulheres morreram na noite desta segunda-feira, 21, em um acidente no km-526 da BR-324, próximo ao distrito de Humildes, na região de Feira de Santana.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônia Marlene Barreto Lemos, de 43 anos, e Joana Alves Dias, de 65, trafegavam em um Corsa Classic de placa OVC 7930 que capotou na via por volta de 22h40.

Em depoimento à PRF, a motorista do carro, Izabel Barreto Lemos, disse que o acidente foi causado por um animal silvestre que atravessou a pista. Ela tentou desviar e acabou perdendo o controle do veículo, que capotou e causou a morte das outras duas passageiras.

As vítimas moravam na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, e não resistiram aos ferimentos provocados pelo capotamento.

As informações iniciais divulgadas pelo site Acorda Cidade davam conta de que o acidente teria sido causado por um cachorro que pulou do banco traseiro para a frente do veículo, atrapalhando a motorista. Entretanto, a notícia foi desmentida pelo inspetor da PRF.

