Mulheres ficam feridas em acidente de moto em Arraial d'Ajuda

Três mulheres ficaram feridas após um grave acidente de motocicleta, ocorrido na manhã de domingo, 17, em Arraial d'Ajuda, distrito de Porto Seguro (distante 590 km de Salvador).

De acordo com informações do site Teixeira Hoje, as vítimas, identificadas como Mara, Edvânia e Fabíola, saíram de um evento em uma motocicleta e, na descida de uma ladeira, o veículo se chocou violentamente contra um poste.

As jovens foram socorridas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local e, segundo o Teixeira Hoje, o estado da professora Mara Moraes é considerado grave.

