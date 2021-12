Mulheres ficam feridas após carro colidir e cair em canal na Bahia

Duas mulheres ficaram feridas após o carro onde estavam ter caído em um canal na noite desta terça-feira, 3. O acidente ocorreu entre a avenida ACM e a rua Emburana, no bairro Jardim das Acácias, em Luís Eduardo Magalhães (a 961 quilômetros de Salvador).

Segundo Blog do Braga, um motorista de um Fiat Uno seguia na contramão pela ACM, quando colidiu com o carro das vítimas, um Ford Ka, que vinha da rua Emburana. Por conta do impacto, o veículo com as mulheres caiu no canal que corta as duas vias.

Ainda de acordo com o blog, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros às vítimas, que não foram identificadas. Momentos depois, elas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. As mulheres tiveram ferimentos leves.

O homem e mais dois ocupantes (entre eles, uma criança) não ficaram feridos. Não há informações sobre o motivo do condutor ter dirigido na contramão da avenida.

adblock ativo