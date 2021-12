Mulheres denunciam ginecologista por assédio em Vitória da Conquista

Supostos abusos sexuais durante atendimento com o médico ginecologista Orcione Junior, na cidade de Vitória da Conquista (a 520 km de Salvador), estão sendo investigados pela equipe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade.

A defesa do médico, que tem à frente o advogado Paulo de Tarso, anunciou uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, 17. O médico nega todas as acusações. Conforme apurado até agora, pelo menos 24 mulheres já procuraram apoio jurídico com relatos de assédio sofrido.

Há uma semana, o primeiro relato em rede social de uma mulher pedindo ajuda e afirmando ter sido abusada no consultório do médico chegou à Comissão da Mulher Advogada da OAB/Subseção de Vitória da Conquista.

Com apoio da Ordem, na última segunda-feira, aconteceu uma reunião no auditório da OAB. Na oportunidade, 24 mulheres fizeram relatos sobre os abusos e as consequências destes atos nas suas vidas.

“São situações muito traumáticas, que deixaram marcas de sofrimento nestas mulheres. E ainda há quem coloque em dúvida a veracidade, culpabilizando as mulheres”, disse a advogada Andressa Gusmão.

“Algumas desenvolveram síndrome do pânico e outras desistiram de engravidar”, afirmou ela, que é membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB local.

Até esta quinta, 16, nove mulheres tinham prestado queixa contra o médico e estão sendo acompanhadas pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Albertina Vasconcelos. Algumas já foram ouvidas pela titular da Deam, delegada Dercimária Cardoso Gonçalves, que está agendando as demais oitivas.

O caso foi levado também ao conhecimento do Ministério Público da Bahia (MP-BA) pela promotoria de Vitória da Conquista. O órgão aguarda a conclusão do inquérito policial para avaliar posição.

A expectativa, conforme a advogada, é que depois de receber o inquérito, o MP-BA proponha à Vara Criminal da Justiça uma ação penal pública incondicionada, que acontece mesmo que as denunciantes desistam da representação criminal.

adblock ativo