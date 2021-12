Mulher usa a palavra de Deus e espanta bandidos em Brumado

Vítima de uma tentativa de assalto, uma mulher – que não teve a identidade divulgada – buscou na religião uma forma de espantar os criminosos. Com a palavra de Deus na ponta da língua, ela conseguiu fazer com que os criminosos a deixassem ir com os pertences.

O fato ocorreu no bairro Jardim Brasil, na cidade de Brumado (a 537 quilômetros de Salvador), no último dia 19, mas ganhou repercussão nesta terça-feira, 22.

De acordo com as informações do site Brumado Notícias, a vítima estava em frente a uma casa onde acontecia uma festa, quando dois homens em uma moto anunciaram o assalto.

Ainda segundo o site, testemunhas disseram que a mulher era evangélica e, no ato do crime, simplesmente começou a evangelizar os dois assaltantes, que desistiram de roubá-la.

As testemunhas disseram ainda não entender o que tinha acontecido, pois a mulher estava com o celular, relógio, pulseiras de ouro e a chave de um veículo nas mãos.

