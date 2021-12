Mulher tenta embarcar com maconha na rodoviária de Conquista

Cleide Souza de Jesus, de 20 anos, foi presa após tentar embarcar com 25 quilos de maconha no terminal rodoviário de Vitória da Conquista (distante a distante a 556 km), no interior da Bahia, informou, nesta quarta-feira, 8, a Polícia Civil.

Ela foi flagrada, na noite de terça, 7, por investigadores do Núcleo de Tóxicos e Entorpecentes (NTE) após uma denúncia anônima. Na bagagem dela, foi encontrado 27 tabletes de maconha.

Segundo a polícia, Cleide levaria a droga para a cidade de Itapetinga, que fica a 104 km de Conquista.

Em depoimento, ela disse que a maconha não pertencia a ela e que receberia a quantia de mil reais pelo transporte da droga. A polícia não informou para quem a droga seria entregue.

Cleide foi autuada em flagrante por tráfico e foi encaminhada ao Presídio Regional Nilton Gonçalves, onde permanece à disposição da Justiça Criminal.

