Mulher tem rosto 'rasgado' com faca pelo companheiro na BA

Uma mulher foi esfaqueada na face no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Os golpes rasgaram parte do rosto de Samara Vieira da Silva, 32 anos, além de ferir seu braço e pernas.

De acordo com a polícia, o autor da agressão é companheiro da vítima, que chegou a ser preso, mas foi liberado. Ele teria ferido a mulher durante uma briga.

Samara, que foi agredida no último sábado, 23, foi levada para Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade e recebeu alta no dia seguinte.

Mulher teve o rosto cortado durante uma briga com o marido (Foto: Reprodução | Blog do Braga)

adblock ativo