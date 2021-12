Mulher tem casa roubada e suspeita de falsos agentes de endemias

Dois homens que teriam se passado por agentes de combate a endemias são suspeitos de roubar a casa de uma enfermeira de 50 anos na sexta-feira, 13, na cidade de Cruz das Almas (a 149 km de Salvador). A vítima estava na casa de uma vizinha, quando foi informada por uma outra pessoa da vizinhança que tinham dois agentes em frente à residência dela a procura de focos de dengue.

Segundo o Blog do Valente, a mulher foi até a residência e, no local, um dos suspeitos insistiu para que ela permitisse o acesso deles no interior do imóvel. A enfermeira não autorizou a entrada e fez alguns questionamentos sobre suas identificações.

Ao desconfiar das respostas, ela se afastou e foi até o posto de saúde mais próximo, em busca de informações, mas a unidade já estava fechada. Ao retornar para casa, a enfermeira percebeu que a porta estava arrombada. Ela foi até uma delegacia e informou que R$ 400 que guardava em imóvel desapareceu. Ela suspeita dos homens que estiveram no local mais cedo.

