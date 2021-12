Mulher suspeita de tráfico de drogas é presa em Feira de Santana

Francineide de Jesus Dinis, de 34 anos, foi presa por suspeita de tráfico de drogas em Feira de santana (a 109 quilômetros de Salvador). Ela tinha mandado de prisão em aberto e após uma denúncia anônima, policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) efetuaram a prisão da mulher, que estava em uma residência na rua Itororó, do bairro Rua Nova.

De acordo com informações de Klaudine Passos, titular da DTE de Feira, cedidas ao site Acorda Cidade, ao realizar buscas no local, os policias encontraram cerca de 682 buchas de maconha, 229 pedras de crack, e uma balança de precisão. Tudo estava enterrado no terreno da casa.

Ainda segundo a delegada, na "Operação Domiciliar" que foi deflagrada no ano passado, dez pessoas foram apreendidas, mas o mandado de Francineide não foi cumprido porque as informações de que ela estaria em um lugar eram incertas.

Ao ser detida, a mulher alegou que a droga não lhe pertencia e que residia na rua Heráclito de Carvalho, ainda no mesmo bairro em que foi detida; local onde a polícia havia procurado por ela e não a encontrou.

Francineide foi presa na tarde desta quinta-feira, 2, por volta das 16h.

