Mulher suspeita de matar sobrinho envenenado deverá vir para Salvador

Terezinha Moura Teixeira, 50 anos, suspeita de ter matado o sobrinho, Luís Felipe Moura Teixeira Conceição, 6 anos, após a criança ter ingerido um pedaço de bolo que ela supostamente envenenou, deverá ser encaminhada para Salvador para realizar exames.

A delegada Camila Guimarães, da delegacia de Santo Estêvão (a 154 quilômetros de Salvador), confirmou à reportagem do Portal A TARDE no início da tarde desta segunda-feira, 16, que irá encaminhar um documento de "incidente de insanidade mental", ainda hoje, à juíza do município.

Caso o documento seja autorizado, Terezinha deverá ser encaminhada para uma unidade especializada, em Salvador, para realizar exames. "Eu tenho um laudo médico de 2000 que diagnostica ela com esquizofrenia. O que quero é um laudo atual", disse a delegada, indicando ainda que "caso o laudo aponte realmente o quadro clínico, ela será encaminhada para um manicômio".

De acordo com a delegada, Terezinha é uma pessoa inimputável (isenta de pena por conta de alguma doença mental). "O que temos aqui é muito mais o problema social do que policial, já que ela tem um histórico de outras insanidades", comentou.

A suspeita, que mora na Fazenda Paulista, zona rural do município, tem um histórico de outros envenenamentos com "chumbinho" (veneno usado para matar ratos), como por exemplo vários animais, que após passar por perícia foi descoberta a presença do veneno.

"No último dia 4 de setembro ela (Terezinha) colocou o chumbinho em um leite de casa, e quem tomou foi o pai dela". O homem foi hospitalizado e não corre risco de morte, segundo informou a delegada.

Terezinha está desaparecida. De acordo com a delegada, moradores do município estariam revoltados e queriam "fazer justiça com as próprias mãos".

Corpo da criança foi levado para o DPT de Feira (Foto: Aldo Matos | Acorda Cidade)

Bolo envenenado

Luís Felipe teria ingerido um bolo na casa da avó, que fica ao lado da residência onde Terezinha mora, na mesma localidade.

Ao passar mal, a criança foi socorrida para o Hospital Dr. João Borges de Cerqueira, em Santo Estêvão, onde os médicos ainda tentaram reanimá-lo. "Há um laudo médico do hospital que comprova que o menino foi envenenado", finalizou.

A delegada disse que o bolo não foi encontrado, mas que há alguns objetos que foram encaminhados para a perícia que podem realmente comprovar o uso de "chumbinho".

De acordo com a delegada, o irmão de Terezinha, que não teve o nome revelado, já prestou depoimento na delegacia e informou que apenas o menino comeu do bolo.

*sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

