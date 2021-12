Mulher sorri para foto da polícia após ser presa por tráfico de drogas

Presa por tráfico de drogas, Caticiane Nunes, 30 anos, teve uma reação diferente ao ser fichada pela polícia no município de Paulo Afonso (a 477 km de Salvador). Ela não se intimidou com a situação e sorriu para a foto após ser capturada por agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

A suspeita, localizada após uma denúncia anônima, utilizava uma casa para embalar e distribuir a droga. No local, foram encontrados uma pedra bruta e 39 pinos de cocaína, além de embalagens plásticas, balança e um celular.

