Mulher sofre estupro após ter casa invadida em Feira de Santana

Uma mulher, de identidade não revelada, foi estuprada na noite de segunda-feira, 12, no Conjunto Luna Torres, no bairro do Campo Limpo, em Feira de Santana (a 116 km de Salvador). Segundo informações do blog Central de Polícia, a vítima relatou que o estupro aconteceu por volta das 18h50, após um homem invadir sua residência.

Ainda segundo informações, o ato ocorreu após o suspeito cobrir o rosto da vítima. A polícia informou que uma criança viu o homem, mas ficou assustada e não conseguiu informar as características dele.

A mulher foi socorrisa por uma equipe da Polícia Militar e encaminhad ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

adblock ativo