Mulher sobreviveu a dois acidentes na mesma noite na BR-020

Uma mulher sobreviveu a dois acidentes na BR-020, no município de Luís Eduardo Magalhães (a 962,6 quilometros de Salvador), na noite desta terça-feira, 19. Antônia Vanda Alves da Silva, de 36 anos, estava em uma caminhonete Ranger conduzida pelo marido, Welio Jesus de Miranda, de 38 anos, que perdeu o controle do veículo e bateu na margem da via, no trecho entre Roda Velha e Luís Eduardo Magalhães.

Com o impacto, a mulher ficou ferida e foi socorrida pela ambulância de Roda Velha em direção à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães. Mas a ambulância que socorria Antônia acabou colidindo com uma carreta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Luís Eduardo Magalhães foi acionado e prestou socorro às vítimas. Na manhã desta quarta-feira, 20, a mulher foi transferida para o Hospital do Oeste.

O marido da vítima teve ferimentos leves e ficou no local até o veiculo ser removido. Já os motoristas da ambulância e carreta não ficaram feridos.

