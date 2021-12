Mulher sobrevive após ter faca cravada na cabeça

Uma mulher sobreviveu depois de ter uma faca cravada na cabeça. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira, 10, em Ilhéus, no sul da Bahia.

Giovana Nagle Ferreira, de 23 anos, foi levada para o Hospital Regional Luiz Viana Filho, em Ilhéus, e depois transferida para o Hospital de Base de Itabuna, onde está internada.

A faca não atingiu áreas importantes do cérebro da vítima, que passa bem. O objeto já foi removido.

De acordo com o site Bahia Hoje, Giovana foi esfaqueada por uma mulher identificada pelo prenome Paloma, que estava com ciúmes do namorado.

adblock ativo