Mulher se recupera após ter machucador introduzido no ânus

O estado de saúde de Ednalva Santos de Jesus, 49 anos, é estável depois de passar por uma cirurgia para retirada de um machucador de temperos introduzido no ânus por seu companheiro, Raimundo Oliveira dos Santos, também de 49 anos. O caso ocorreu no último domingo, 7, na cidade de Itaquara, no Vale do Jiquiriça, a cerca de 316 km de Salvador.

Raimundo foi preso em flagrante na casa em que vivia com Ednalva. Ele, que estava embriagado quando foi detido, foi encaminhado ao Complexo Policial de Jaguaquara, onde permanece custodiado na carceragem à disposição da Justiça.

Ednalva, segundo informações postadas no blog Binho Locutor, relatou que Raimundo teria chegado em casa bêbado no domingo, com uma garrafa de bebida alcoólica nas mãos. A vítima, que também já havia bebido um pouco, juntou-se ao companheiro e começaram a beber mais. Horas mais tarde, após uma relação sexual, ela contou que foi dormir.

No dia seguinte, Ednalva contou que já acordou sentindo fortes dores no ânus e na parte inferior da barriga. Na terça-feira, 9, por estar com muitas dores, ela resolveu procurar um médico, que teria receitado um remédio e liberado a paciente.

Já na quarta-feira, 10, pela mulher não mais suportar as dores, Raimundo confessou o que tinha feito e Ednalva foi levada ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde foi submetida a uma cirurgia para a retirada da peça de madeira.

Ao saber do que tinha ocorrido, uma irmã da vítima chamou a polícia e fez a denúncia. O casal estava junto há 2 anos.

