Mulher se finge de morta e escapa de atentado que matou três

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, e uma mulher de identidade não revelada foram assassinados dentro de uma casa no bairro Parque Satélite, em Camaçari (Região Metropolitana de Salvador), na noite desta terça-feira, 3. De acordo com a polícia, uma outra mulher que estava com as três vítimas conseguiu escapar da execução ao se fingir de morta.

O crime aconteceu na rua do Campo por volta das 21h30. O grupo estavam na casa de uma das vítimas quando três homens encapuzados invadiram o local armados e fizeram dezenas de disparos.

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, e a dona da casa, que ainda não foi identificada, não resistiram aos disparos e morreram no local do crime.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

A autoria do crime ainda está sendo investigada pela 18ª Delegacia (Camaçari) e pela Delegacia de Homicídios da Região Metropolitana de Salvador.

