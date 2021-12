Mulher se entrega após decepar mão de ex com facão

Uma mulher de 36 anos se apresentou espontaneamente na delegacia de Jaguaquara (321 km de Salvador) nessa quarta-feira, 23, depois de decepar a mão de Landualdo da Conceição Brandão, de 29 anos, seu ex-companheiro. O crime aconteceu durante uma briga na casa de Simone, por volta das 22h da terça-feira, 22. Ela alega que vinha sendo constantemente ameaçada por ele.

A mulher confessou que decepou a mão do ex com um facão e fugiu. Segundo Simone, as ameaças sofridas por ela foram o motivo da separação do casal, há um mês. Ainda em depoimento, ela diz que Landualdo ia constantemente em sua residência e a agredia verbal e fisicamente e a obrigava a fazer sexo com ele, enquanto a ameaçava de morte com uma faca.

Simone está presa na delegacia de Jaguaquara e, segundo a delegacia da cidade, poderá responder por lesão corporal grave. Landualdo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Jequié, onde permanece internado. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

adblock ativo