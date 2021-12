Mulher que teve orelha desfigurada pelo marido é examinada

A dona de casa Eliana de Jesus Almeida, de 26 anos, que perdeu parte da orelha esquerda após ser mordida pelo marido durante uma discussão no município de Itebela (a 700 quilômetros de Salvador), já foi liberada do hospital e passa por exame do corpo de delito no final da manhã desta terça-feira, 26.

Segundo José Hermano Costa, titular da Delegacia Territorial de Itabela, o casal mora junto há cinco anos e faça uso diário de álcool e crack. Ainda de acordo com o delegado, esta não é a primeira vez que uma briga entre Eliana e o marido, Genilson de Jesus Rocha, de 34 anos, também conhecido como Darcão, termina na delegacia.

Neste domingo, 24, o homem foi preso e autuado em flagrante pela DT/Itabela após ter discutido e mordido a orelha de Eliana, que perdeu parte da região e teve que ser encaminhada para o Hospital Frei Ricardo. No momento, ele permanece preso e à disposição da justiça.

De acordo com delegado, a briga do casal foi interrompida por ação da Polícia Militar no bairro Irmã Dulce, onde moram. Eliana e Genilson têm dois filhos, que permanecem sob cuidados da mãe.

adblock ativo