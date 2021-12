Mulher que teve faca cravada na cabeça pelo marido passa bem

A mulher que teve uma faca cravada na cabeça pelo próprio marido durante uma briga do casal está consciente e passa bem após cirurgia para retirada do objeto no Hospital Geral de Vitória da Conquista, realizada na manhã desta terça-feira, 28.

De acordo com informações do Blog do Anderson, os médicos ainda não sinalizam alta, já que a mulher está em estado de observação e ainda se recupera de duas facadas nas costas e uma na cabeça sofridas na noite do último domingo, 26.

Caso

O fato ocorreu após uma briga do casal dentro de uma casa no Residencial Lagoa Azul, no bairro de Campinhos, quando o agressor, identificado como Willian da Silva Damasceno, de 23 anos, deu três golpes de faca na vítima e deixou o objeto cravado na cabeça dela.

Segundo informações da 78ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o crime foi registrado por volta das 19h30. Ainda segundo a polícia, a mulher foi atingida duas vezes nas costas, uma vez na cabeça e foi encaminhada para o Hospital Geral de Vitória da Conquista com a faca alojada.

A Polícia Militar encaminhou Willian ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) e ele já se encontra no Presídio Advogado Nilton Gonçalves.

