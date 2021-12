Mulher que fingia ser homem é presa por estelionato e crime sexual

Uma mulher foi presa por suspeita de estelionato e crime sexual contra dezenas de outras mulheres. O mandado de prisão preventiva faz parte da Operação Perfil Falso, instaurada nesta quinta, 8, pela Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Segundo as investigações realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), Andreza Souza Dias Souza abordava as vítimas em aplicativos de mensagens e sites de relacionamento, se passando por homem. A suspeita manipulava a voz e usava imagens masculinas subtraídas de terceiros nas redes sociais.

“Com atuação convincente, alto poder de persuasão e extrema habilidade, a suspeita, passando-se por homens, ludibriava as vítimas a efetuar pagamentos e transferências em seu favor, que era apresentada como ‘sobrinha’ do personagem fictício por ela inventado”, explicam os promotores do Gaeco.

Foram cumpridos também três mandados de busca e apreensão em endereços frequentados por Andreza, nas cidades de Santo Antônio de Jesus e Nazaré, ambos no Recôncavo da Bahia. Durante a ação, os investigadores apreenderam celulares, computadores, além de documentos relacionados ao caso.

Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara dos Feitos Criminais da Comarca de Salvador. Participaram também da operação a Coordenadoria de Segurança Institucional e Investigação (CSI), o Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher e da População LGBT (Gedem), que deu suporte emocional às vítimas. Além da Companhia Independente de Policiamento Especializado – Litoral Norte (CIPE) da Polícia Militar.

Detalhes da operação serão aprensentados às 14h na sede do órgão, na avenida Joana Angelica, em Salvador.

