Uma mulher pulou a janela de casa na cidade de Vitória da Conquista (a 527 quilômetros de Salvador) para fugir da agressão do ex-marido, que mantinha ela e as duas filhas como reféns.

O homem, que estava inconformado com o fim do casamento, invadiu a residência da ex-companheira por volta das 15h desta quarta-feira, 15. A casa fica no Loteamento Santa Cruz, situado no bairro Santa Cruz.

Após a chegada da Polícia Militar (PM), ele liberou as duas filhas, mas manteve a ex-mulher sob ameaça de uma faca. Para escapar, a mulher aproveitou um momento de descuido do agressor e pulou a janela, depois de duas horas sendo mantida como refém.

O homem só se entregou após negociação com a polícia. Ele foi detido e a vítima recebeu atendimento médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As informações são do Blog do Anderson.

Da Redação Mulher pula da janela para escapar de ataque do ex-marido na Bahia

adblock ativo