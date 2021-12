Mulher perde marido e quatro filhos em acidente na BR-020

Um homem e quatro filhos (de 4, 7, 9 e 11 anos) morreram em um acidente no início da madrugada desta terça-feira, 17, por volta da 0h. O fato ocorreu no Km 158 da BR-020, no município de São Desidério (a 898 quilômetros de Salvador). Além dos mortos, outras quatro pessoas ficaram feridas. A colisão envolveu um Toyota Corolla e uma caminhonete Toyota Bandeirante.

De acordo com informações do Blog do Sigi Vilares, seis pessoas viajavam no Corolla, quando o condutor Luciney Alves de Campos, 37 anos, teria perdido a direção e invadido a pista contrária, batendo de frente contra a caminhonete.

A única sobrevivente do Corolla, Jomara Ferreira da Silva, em entrevista ao blog, contou que pediu ao marido para colocar o cinto, mas que ele não a escutou. "Meu marido parou em um dado momento para fazer necessidade e pedi para ele colocar o cinto, mais ele não quis colocar", afirmou a mulher, que ficou ferida sem gravidade. Ela perdeu o marido e os quatro filhos.

Ainda segundo o Sigi Vilares, a família teria passado férias em uma cidade do Nordeste e voltava para Brasília quando aconteceu o acidente.

Na caminhonete, viajam três pessoas: o condutor Arizomardem Gama dos Reis, 51 anos, a filha dele Audemis Gama dos Reis e o irmão Jefferson Gama dos Reis. Eles ficaram feridos e não correm risco de morte.

