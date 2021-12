Mulher pede água em casa e sequestra bebê em Eunápolis

Um mulher, não identificada, sequestrou um bebê de três meses, do sexo masculino, em Eunápolis (641km de Salvador) no sábado, 5. Ela esperou a mãe das crianças sair de casa para pedir água ao filho mais velho e efetuar o sequestro. As informações são do site Radar64.

Segundo depoimento da mãe, Magnólia de Jesus, 39 anos, a suspeita foi à casa da família mais cedo para pedir roupa e quis ver a criança que estava em seu colo. Em seguida, a mãe foi ao mercado e deixou o bebê com o filho de 9 anos.

Na volta, o menina teria lhe dito que a mesma mulher lhe pediu água e levou a criança com ela. Ainda segundo Magnólia, ela e o filho não conhecem a mulher.

O delegado que investiga o caso, Robson Andrade, informou que a descrição da suspeita é: negra, aparenta ter 40 anos, cabelos medianos e pretos, com aproximadamente 1,65m de altura.

Segundo ele, já foram realizadas buscas na rodoviária, em hospitais e em pontos de mototaxis pela polícia, na companhia de Magnólia.

