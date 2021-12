Mulher morta a marretadas e enterrada em quintal é sepultada

Foi sepultado na tarde desta sexta-feira,13, o corpo de Maria Damiana dos Santos, de 55 anos, morta a marretadas e enterrada no quintal do seu próprio seu bar, em Santo Antônio de Jesus (distante 190 km de Salvador).

Segundo informações da Tribuna do Recôncavo, o marido da vítima, Antônio Borges, confessou o crime, que ocorreu na noite do dia 31 de agosto. Em estado avançado de decomposição, o corpo só foi encontrado na terça,10, após o depoimento do suspeito.

O velório de Damiana aconteceu no cemitério da cidade de Varzedo (distante 211 km de Salvador), onde ela nasceu. Antônio permanece preso na carceragem da Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Jesus.

adblock ativo