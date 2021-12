Mulher morre estrangulada no Engenho Velho de Brotas

Uma mulher identificada como Elian Silva Araújo foi encontrada morta dentro de sua casa, na tarde deste domingo, 8, na Rua Neide, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador.

De acordo com a Policia Civil, a vítima estava com sinais de estrangulamento. Segundo o boletim da polícia, o crime ocorreu por volta das 15h16. A motivação e a autoria do assassinato são desconhecidas.

O caso será investigado pela 1° Delegacia de Homicídios (DH-Atlântico).

