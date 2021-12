Mulher morre em acidente entre carro e caminhão na BR-110

Uma mulher morreu na tarde desta segunda-feira, 29, após uma colisão entre um caminhão e um carro nas localidades da BR-110, no trecho de Jeremoabo (a cerca de 370 km de Salvador), no norte do estado. Outras três pessoas que também estavam no veículo de passeio ficaram feridas.

Segundo informação do blog Rádio Peão, o acidente teria ocorrido por volta das 17h30, próximo da Serra da Santa Cruz, um dos pontos turísticos da cidade. Equipes das Polícias Civis e Militar compareceram ao local.

Devido à colisão, uma mulher e uma criança precisaram ser socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhas, em seguida, para o Hospital Municipal de Jeremoabo. Ainda de acordo com o blog local, o estado de saúde delas é estável.

