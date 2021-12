Mulher morre eletrocutada enquanto estendia roupa em Belo Campo

Uma mulher morreu após levar uma descarga elétrica enquanto estendia roupa. O caso aconteceu neste domingo, 10, no município de Belo Campo (a 582 quilômetros de Salvador). O corpo de Ivete Santos Ferraz, 48 anos, será sepultado nesta segunda, 11.

De acordo com o blog do Anderson, a mulher tomou choque quando um varal de roupas despencou sobre uma fiação elétrica que havia na laje, onde ela estava. Havia uma criança no local, mas ela não ficou ferida.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a realizar os primeiros socorros, mas Ivete não resistiu e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista.

