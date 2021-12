Mulher morre eletrocutada após fiação partir e atingir bicicleta que usava

Uma professora morreu após tomar um choque de um cabo de alta tensão nesta terça-feira, 7, na cidade de Xique-Xique, no Vale do São Francisco. De acordo com o Blog do Marcelo, Luciene Marques dos Santos, 49 anos, voltava do trabalho em uma bicicleta quando aconteceu o acidente.

Segundo testemunhas, a fiação caiu após partir e se enrolou na bicicleta da mulher. A força da descarga elétrica provocou a morte instantânea da vítima. Não há informações do que teria partido a fiação, mas chovia no momento e há a versão de um raio atingiu o cabo, provocando o rompimento.

Após a ocorrência, a Coelba interrompeu o fornecimento de energia na cidade, que depois foi normalizado. Luciane era professora no Centro Estadual de Educação Profissional em Recursos Naturais do Centro Baiano.

