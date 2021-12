Mulher morre eletrocutada ao tocar em bomba d'água na Bahia

Uma mulher morreu eletrocutada enquanto tentava manusear uma bomba d'água na zona rural de Barra do Choça, no centro-sul do estado, a 524 km de Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, o acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 26.

A vítima, identificada como Ivone dos Santos Oliveira, de 25 anos, chegou a ser levada ao Hospital Geral de Barra do Choça, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista.

