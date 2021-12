Mulher morre e três ficam feridos em acidente na BR-101

Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas em um capotamento no início da manhã deste domingo, 8, no km 87,4 da BR-101, próximo a cidade de Itabela (a 700 km de Salvador).

Ana Keyla Silva Martins Soares, de 28 anos, morreu no local do acidente, que aconteceu por volta das 7h45, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ela era uma das passageiras que viajava em uma Hilux (Toyota), placa MOJ 1919, registrada no Ceará.

A condutora do veículo, Francisca Soares de Almeida, 48, e os passageiros José Valdecir Soares de Almeida, 48, e Pedro Antônio de Almeida Ciqueira, idade não informada, ficaram gravemente feridos e foram socorridas ao Hospital de Itamaraju. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A PRF não soube informar o que teria motivado o acidente.

