Mulher morre e quatro pessoas ficam feridas após partida de futebol

Ariana Oliveira Santos, 32 anos, foi morta durante um ataque criminoso ocorrido neste domingo, 25, depois de um campeonato de futebol no município de Itabuna (a 438 quilômetros de Salvador). Bandidos chegaram em um carro prata e dispararam contra as pessoas que comemoravam em um bar, no bairro Daniel Gomes.

Segundo o blog Verdinho Itabuna, a mulher foi atingida no peito e socorrida para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, ainda no município, mas ela já chegou sem vida na unidade de saúde. Momentos antes do tiroteio, Ariana teria pedido ao marido para levar o filho para casa. Ambos estavam com ela em um bar comemorando o final do campeonato.

Ainda de acordo com o blog, a ação dos bandidos deixou também feridos Cristiane dos Santos Pereira, 31 anos, atingida na cabeça; Lucas Barbosa da Silva, 23 anos, baleado de raspão no olho; e Vinicius dos Santos Carvalho, 23 anos, atingido na nuca. A quarta vítima não foi identificada. Eles também foram socorridos para o Hospital de Base. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Após o crime, os moradores realizaram um protesto e fecharam ruas do bairro. A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em condado com a Delegacia de Homicídios (DH) do município, mas a delegada Magda Suely, que estará à frente do caso, não foi localizada.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que guarnições do 15º BPM e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Sul realizaram rondas na região para tentar localizar e prender os suspeitos. Até a publicação desta matéria, os envolvidos não foram identificados.

