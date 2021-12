Mulher morre e namorado fica gravemente ferido em acidente com moto

Um casal de namorados sofreu um acidente de moto na noite desta quinta-feira, 31, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Patrícia Ferreira Elias, 22 anos, não resistiu e morreu a caminho da unidade de saúde. Já o namorado dela, Alan Melo do Santos, 20 anos, sofreu lesões graves em diversas partes do corpo.

O acidente aconteceu, segundo o site Simões Filho Online, depois que um carro modelo HB20 fechou a moto onde o casal estava ao tentar realizar uma ultrapassagem na avenida Elmo Serejo de Farias. Os veículos colidiram frontalmente. Por conta do impacto, as duas vítimas foram arremessadas ao chão.

Patrícia, que estava pilotando a moto, sofreu um ferimento na cabeça e não resistiu aos ferimentos. O companheiro dela foi socorrido para o Hospital Municipal de Simões Filho (HMSF) e transferido, momentos depois para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, em Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Os moradores da região atearam fogo no veículo após o condutor fugir sem prestar socorro às vítimas. O caso é investigado pela delegacia da cidade. O corpo de Patrícia será sepultado sexta-feira, 1º, no Cemitério São Miguel de Cotegipe, perto do local do acidente.

