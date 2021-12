Mulher morre e filhos e marido ficam feridos em acidente

Uma mulher de 40 anos morreu e três pessoas da mesma família ficaram feridas após uma colisão entre dois carros de passeio na noite de segunda-feira, 23, na BA-368.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os veículos bateram de frente no km-47 da rodovia, na altura do município de Ourolândia, norte da Bahia.

O motorista do outro veículo, um homem de 37 anos, também não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher que morreu é mãe de um adolescente de 15 anos e de um jovem de 19, que também estavam no veículo e ficaram feridos. O marido dela e pai dos jovens também teve ferimentos.

As três pessoas da mesma família que ficaram feridas no acidente foram levadas para o Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, em Jacobina.

Segundo a unidade médica, o jovem de 19 anos foi transferido para um hospital de Salvador e os outros dois feridos seguem em observação.

O passageiro do outro veículo teve lesões leves e foi atendido em uma unidade de saúde de Ourolândia.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local e realizou perícia que deve determinar a causa do acidente.

