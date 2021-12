Mulher morre e dois ficam feridos após carro invadir calçada na Bahia

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um motorista perder o controle da direção de um carro e invadir uma calçada na noite deste sábado, 28, em Barreiras, no Oeste da Bahia.

Segundo o blog do Braga, a vítima, que não foi identificada, não resistiu e morreu no local. A filha e a irmã dela também foram atingidas e ficaram feridas. A mulher estaria em estado grave.

De acordo com o blog, informações preliminares dão conta de que o motorista do veículo estava dirigindo alcoolizado. O acidente foi registrado pela 83ª Companhia Independente da Polícia Militar (83ª CIPM) e o caso será investigado pela delegacia do município.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o delegado Élio Costa Filho, da Delegacia Territorial de Barreiras, na manhã deste domingo, 29, mas ele não foi localizado.

