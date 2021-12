Mulher morre e criança fica ferida em colisão entre carro e caminhão

Uma mulher de 25 anos morreu e uma criança ficou ferida durante um acidente entre um carro e um caminhão-baú, na manhã desta segunda-feira, 25, na BR-330, trecho entre os municípios de Jitaúna e Jequié, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h30. A motorista do carro perdeu o controle do veículo em uma curva e acabou batendo de frente com o caminhão.

Conforme a PRF, a pista estava molhada após as chuvas que atingiram o local desde a noite de domingo, 24. A mulher que conduzia o veículo morreu na hora. Ela era natural de Ipiaú, de onde seguia com destino em Maracás. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Jequié.

A criança que estava no veículo sofreu ferimentos leves. Não há informações se ela foi levada para alguma unidade de saúde. O motorista do caminhão não ficou ferido.

