Mulher morre e 14 pessoas ficam feridas em acidente na BA-262

Uma mulher morreu e 14 pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma van na manhã desta segunda-feira, 4, na BA-262, trecho entre Vitória da Conquista e Anagé.

De acordo com o portal Acorda Cidade, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que com o impacto da batida a van acabou saindo da pista, o que dificultou o resgate dos passageiros que ficaram presos às ferragens. A vítima, que não teve a identidade revelada, estava no carro de passeio.

Os feridos foram levados para o Hospital Geral de Vitória da Conquista e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Já o corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

