Mulher morre durante incêndio em bar em Vitória da Conquista

Uma mulher de 34 anos morreu na manhã deste sábado, 13, durante um incêndio em um bar localizado na avenida Ilhéus, no bairro Patagônia, em Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador). O incêndio ocorreu por volta das 8h45.

De acordo com informações do blog do Anderson, o corpo de Inadelma da Silva Santos foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros. O bar foi completamente consumido pelas chamas.

As causas do incêndio serão investigadas.

adblock ativo