Mulher morre dentro de hotel em Feira de Santana

Uma mulher morreu em um hotel, na tarde desta quinta-feira, 21, na cidade de Feira de Santana (a 108 km de Salvador). Segundo informações da Central de Polícia, o fato ocorreu no Hotel Oliveira, localizado na Rua Conselheiro Franco, em frente a Praça da Matriz. Cristiane de Souza Cruz, de 27 anos, estava em um dos quartos do estabelecimento em companhia do ex-marido.

A polícia suspeita que a mulher, que sofria de problemas cardíacos, tenha falecido por morte natural, no entanto, não foi descartada a hipótese de homicídio. Os agentes estiveram no local e recolheram os documentos da jovem.

De acordo com os investigadores, não foram encontrados no local indícios que evidenciassem uma possível briga entre o casal. Em depoimento à polícia, o homem que estava com Cristiane, que não teve o nome divulgado, disse que não houve nenhuma briga e que acionou a ambulância quando viu a companheira passar mal. Os policiais também ouviram o gerente do hotel, que disse que não escutou nenhum barulho e não percebeu nenhuma embate entre o casal.

Uma equipe médica chegou a fazer uma reanimação cardíaca em Cristiane, mas ela não resistiu. O corpo da mulher foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana, onde será submetido a uma perícia.

