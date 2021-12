Mulher morre carbonizada e nove ficam feridos após queda de aeronave

Uma mulher morreu e nove pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, após a queda de uma aeronave na tarde desta quinta-feira, 14, em uma pista de uma pousada, em Barra Grande, distrito de Maraú, na região sul da Bahia. As informações são da Polícia Civil.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura da cidade, o acidente ocorreu por volta das 14h. De acordo com informações iniciais, todas as pessoas que estavam na aeronave conseguiram sair antes do fogo tomar conta do avião. Uma equipe da Delegacia Territorial de Maraú expediu a guia de remoção da vítima fatal.

Não há informações sobre a quantidade de passageiros no avião e nem sobre o que provocou o acidente.

adblock ativo