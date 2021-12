Mulher morre atropelada por carreta e moradores interditam a BR-116

Uma mulher, identificada como Bilila, morreu após ser atropelada por uma carreta na manhã desta segunda-feira, 1º, na BR-116, próximo ao entroncamento de Jaguaquara (a 312 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site "Itirucu Online", após o acidente, moradores da região incendiaram pneus e interditaram a pista nos dos sentidos para impedir a passagem dos veículos. A pista foi liberada às 12h15.

Ainda segundo o site local, a vítima, que era funcionária do Posto Mutum, trafegava com uma bicicleta ao lado da rodovia quando foi atingida. Não há informações sobre a autoria do acidente.

