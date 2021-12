Mulher morre atropelada na zona rural de Vitória da Conquista

Uma mulher, ainda não identificada, foi vítima fatal de UM atropelamento, na zona rural do município de Vitória da Conquista (distante 518 km de Salvador), na noite do último domingo, 24. O acidente aconteceu na região conhecida como Estrada da Limeira.

De acordo com informações do Blog do Anderson, ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu aos ferimentos.

