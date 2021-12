Mulher morre atropelada na BR-116; veículo ainda não foi identificado

Uma mulher morreu atropelada na noite desta quinta-feira, 20, na BR-116, no município de Rafael Jambeiro (a 211 km de Salvador). Segundo informações da polícia, Sílvia Barbosa do Santos sofreu ferimentos na cabeça, pernas e braços e morreu no local.

O acidente foi provocado por um veículo ainda não identificado, segundo informações do site Acorda Cidade.

O corpo de Sílvia foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana, onde aguarda a confirmação da identidade, pois ela não portava documentos pessoais no momento do acidente.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

