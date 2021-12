Mulher morre após tomar choque em máquina de lavar na Bahia

Uma mulher morreu após tomar um choque na máquina de lavar em Itabuna, no sul da Bahia. Sirlene Barbosa Chagas, 45 anos, chegou a ser levada para o Hospital de Base, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

De acordo com o site Verdinho de Itabuna, Sirlene lavava roupa no momento que recebeu a descarga elétrica. A suspeita é que o equipamento estava com um fio descascado.

