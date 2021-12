Mulher morre após tiro acidental do marido policial em Paulo Afonso

Uma mulher, identificada como Arlete Sandra Freire, de 43 anos, foi morta na noite desta terça-feira, 18, por disparo de arma de fogo no município de Paulo Afonso (distante a 434 km de Salvador), no norte do estado.

Segundo informações do site Chico Sabe Tudo, o projétil foi disparado acidentalmente pela arma do seu marido, que é policial militar, na residência do casal, localizada no Condomínio Encontro das Águas, no bairro Jardim Bahia.

Após o incidente, o policial militar ligou para o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informando o ocorrido. A mulher chegou a ser socorrida pelas equipes e levada para o Hospital Nair Alves de Souza, mas não resistiu. A polícia foi acionada e apreendeu a arma. O policial foi encaminhado para a delegacia.

Ainda de acordo com o site local, o advogado do marido garantiu que a situação foi uma fatalidade. A arma teria disparado acidentalmente enquanto o mesmo manuseava o equipamento.

A defesa ainda informou que não há registro de violência doméstica, nem indisciplinar e o militar não possui antecedentes criminais.

