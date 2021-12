Mulher morre após ser atropelada por ex-companheiro em Porto Seguro

Michelle Leite Dias, de 32 anos, foi atropelada e morta pelo ex-marido, o pedreiro Adimílson Pereira da Silva, 33, nesta quinta-feira, 16, no distrito de Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro (distante a 712 km de Salvador), no extremo sul da Bahia. O crime o aconteceu no bairro Santiago, por volta das 3h30 da madrugada.

De acordo com o site Radar 64, testemunhas afirmaram que Adimílson Pereira teria empurrado a ex-companheira para fora do veículo e em seguida passado por cima dela duas vezes.

Após o crime, o suspeito voltou para a casa, pegou roupas e documentos e fugiu. A polícia encontrou a residência aberta com os moveis fora do lugar e uma televisão quebrada.

O casal estava junto há três anos. Michelle deixa dois filhos pequenos. A polícia instaurou um inquérito por feminicídio e solicitará a prisão preventiva do suspeito.

